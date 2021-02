Netanyahu afviser igen anklager under kort visit i retten

Den israelske premierminister dukkede op for - som ventet - at erklære sig uskyldig i en række anklagepunkter om blandt andet bestikkelse og svindel.

Kort efter forlod han igen retslokalet.

Netanyahu erklærede sig uskyldig skriftligt i sidste måned. Men han blev bedt om også at dukke op fysisk for at forholde sig til anklagerne.

- Jeg bekræfter den skriftlige besked, der blev indgivet i mit navn, sagde Netanyahu mandag i løbet af sit besøg, der varede omkring 20 minutter.

71-årige Netanyahu, der kommer fra højrefløjspartiet Likud, er den første siddende premierminister i Israels historie, der stilles for retten.

Han er anklaget for at have tilbudt politiske tjenester til gengæld for positiv pressedækning. Han beskyldes også for at have hjulpet rige forretningsforbindelser mod til gengæld at modtage gaver.

Netanyahu har gentagne gange benægtet alle anklager.

Retssagen mod premierministeren kan tvinge ham til at dukke op i retten flere gange frem mod et forestående parlamentsvalg i Israel.

Valget skal holdes 23. marts og er det fjerde på under to år.

Det kan blive en stor udfordring for Netanyahu, der foruden retssagen har mødt modstand for sin håndtering af coronapandemien.

Derudover har Netanyahu fået en ny rival på højrefløjen, Gideon Saar, der i visse meningsmålinger står til at kunne opnå lige så meget opbakning som Netanyahu. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Saar er en afhopper fra Netanyahus eget parti, Likud.

Israel har siden april 2019 afholdt tre parlamentsvalg, men først i maj sidste år lykkedes det for Netanyahu og Benny Gantz fra alliancen Blå og Hvid at danne en koalitionsregering.

De to har dog ramt et politisk dødvande i forbindelse med vedtagelsen af en finanslov. I december stod det klart, at det ikke lykkedes at vedtage en finanslov, og derfor blev Israels parlament, Knesset, automatisk opløst.