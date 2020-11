Se billedserie Først blev det meddelt på Twitter, at Trumps advokat, Rudy Giuliani, ville holde pressekonference om juridiske krav efter præsidentvalget på Hotel Four Seasons i Philadelphia. Det viste sig at være mere ydmyge forhold. Pressekonferencen blev flyttet til en parkeringsplads i et industriområde. Det er Trump-kampagnen og ikke staten, der skal betale de advokater, der kæmper for Trump. Foto: Chris Mcgrath/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Nederlaget hviler tungt over Trump Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nederlaget hviler tungt over Trump

Donald Trump har ikke erkendt at have tabt præsidentvalget endnu. Men han begynder at ligne en mærket mand. En taber. Presset stiger, vennerne bliver færre.

Verden - 09. november 2020 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Det er tunge dage for USA's præsident, Donald Trump. Han tabte præsidentvalget for en uge siden, men har svært ved at forlige sig med at være taber. Sent mandag eftermiddag dansk tid havde han endnu ikke ringet til valgets vinder, Joe Biden, for at ønske tillykke med sejren.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger