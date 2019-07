Eike Schmidth, direktør på Uffizi Galleriet i Firenze, hængte i januar et sort-hvidt foto af det stjålne Huysum-maleri op på sit galleri for at sætte fart i udleveringssagen. På billedet står der "Stjålet". Der begynder at ske noget nu.

Nazi-stjålet maleri skal hjem til Firenze

Efterkommerne af en soldat i den tyske værnemagt går med til at levere et maleri af den hollandske mester Jan van Huysum tilbage til et museum i Firenze.

Let har det ikke været, men nu ser det ud til, at maleriet "Blomstervase" af den hollandske maler Jan van Huysum vender tilbage til sin retmæssige plads.

