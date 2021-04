Navalnyjs tilstand forværres i russisk fængsel

En advokat for den fængslede russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj siger onsdag, at hans klients helbred forværres. Navalnyj taber et kilo om dagen under en sultestrejke.

Den 44-årige fremtrædende kritiker af præsident Vladimir Putin indledte i sidste uge en sultestrejke i protest mod de forhold, som han bliver budt i et fængselscenter, hvor han skal afsone en dom på to og et halvt års fængsel.