Navalnyjs chefstrateg aflyser store demonstrationer for nu

Den seneste tid er over 10.000 blevet anholdt under protesterne til støtte for oppositionen i Rusland ifølge organisationer, der overvåger udviklingen. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Derfor vil det være for voldsomt for oppositionen at forsøge at fastholde hyppigheden af demonstrationerne.

Det forklarer Leonid Volkov, Navalnyjs chefstrateg, ifølge Reuters.

- Vi vil afholde store demonstrationer, men ikke hver uge. Vi vil begynde i foråret og sommeren, siger Volkov, der befinder sig uden for Rusland, i en video delt på sociale medier.

Ifølge nyhedsbureauet AP forklarer han, at oppositionen allerede har vundet en "stor moralsk sejr".

Han mener, at fokus bør rettes mod at udfordre Kremls kandidater ved parlamentsvalget i september og at få vestlige lande til at lægge pres på Rusland.

Navalnyj fik tirsdag i denne uge omgjort en betinget dom på tre og et halvt års fængsel til en ubetinget straf, efter at han var rejst tilbage til Rusland efter en alvorlig forgiftning.