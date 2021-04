Navalnyjs advokat er blevet anholdt i Moskva

Ivan Pavlov forsvarer Navalnyjs antikorruptionsstiftelse FBK.

Navalnyjs medarbejdere meddelte torsdag, at de var begyndt at afvikle organisationen. Det russiske retssystem under præsident Vladimir Putin har klassificeret den som en ekstremistgruppe.

Hvis en domstol finder grundlag for at klassificere organisationen som en ekstremistgruppe, vil det indebære, at den forbydes. Dermed vil den i praksis ikke kunne arbejde.

Ruslands finansielle overvågningsorgan har fredag føjet Navalnyjs antikorruptionsstiftelse til listen over grupper, som er involveret i terrorisme og ekstremisme. Det skete efter anholdelsen af Pavlov.

Leonid Volkov, som står Navalnyj nær, har tidligere signaleret, at netværket omkring den fængslede politiker vil fortsætte i en anden form.

Pavlov repræsenterede Navalnyjs FBK ved et retsmøde i Moskva torsdag. Domstolen skulle tage stilling til en appelsag. Mødet blev holdt bag lukkede døre.

Ransagninger foretaget af sikkerhedstjenesten FSB er koncentreret omkring advokatens organisation Komanda 29 (Hold 29). Det ledes af Pavlov.

Organisationen repræsenterer også Navalnyjs bevægelse.

Pavlov er også advokat for den tidligere journalist Ivan Safronov, som er blevet fængslet for landsforræderi. Han anklages for at have givet militære hemmeligheder til Tjekkiet i 2017.

Advokater i Rusland klager over, at de selv bliver forfulgt under retssager, der er politisk ladede.

Myndighederne bliver kritiseret fra internationalt hold for sommetider at forhindre advokater i at udføre deres arbejde.

Med et tydeligt vægttab og tømt for kræfter deltog Navalnyj i torsdagens retsmøde via video. Det var første gang, Navalnyj viste sig efter en sultestrejke. Den begyndte han 31. marts i protest mod, at han ikke kunne få behandling for ryg- og bensmerter i fængslet.

23. april begyndte han gradvist at spise igen.