Navalnyj viser tegn på bedring på Instagram

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj er øjensynligt i bedring, efter at han ifølge tyske læger i august blev forgiftet med nervegiften Novitjok.

Lørdag har Navalnyj lagt et billede på det sociale medie Instagram, hvor han uden hjælp går ned ad en trappe.

- Lad mig fortælle jer, hvordan min genoptræning går. Vejen er klar, men lang, skriver han i opslaget på Instagram.

- Der er stadig mange problemer, der skal løses. Men fantastiske læger fra Charité-hospitalet har løst det største. De har forvandlet mig fra at være "teknisk set i live" til at være en, der har god chance for igen at kunne bruge Instagram og forstå, hvad jeg skal like uden at tænke for meget over det, skriver han.

Der er dog stadig problemer netop med at bruge telefonen. Han har også svært ved at skænke sig selv et glas vand, og selv om Instagram-opslaget indikerer noget andet, ryster benene stadig under ham, når han går på trapper.

Den russiske oppositionspolitiker blev i august fløjet til Berlin efter at være blevet alvorlig syg i Rusland.

Ifølge den tyske regering har laboratorier i tre forskellige lande fastslået, at Navalnyj blev forgiftet med Novitjok. Flere vestlige regeringer har afkrævet Rusland en forklaring.

Den russiske regering afviser selv at være involveret i forgiftningen.

Det er dog ikke første gang, at fremtrædende russiske systemkritikere har måttet se sig angrebet.

Den tidligere russiske agent og afhopper Aleksander Litvinenko døde efter et møde med to russere i London i 2006. Britisk politi har fastslået, at hans te var forgiftet med det radioaktive stof polonium-210.

I 2018 var den tidligere spion Sergej Skripal og hans datter døden nær, da de blev forgiftet i med Novitjok i den engelske by Salisbury. Det tog Sergej Skripal 18 dage på hospitalet, før han var kommet sig nok til at blive udskrevet. En civil engelsk kvinde døde dengang efter at have været i kontakt med giften.

Også den russiske journalist Anna Politkovskaja blev i 2004 forgiftet i et fejlslagent mordforsøg, inden hun i 2006 blev myrdet i en elevator nær hendes hjem.