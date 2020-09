Navalnyj takker Merkel for hospitalsbesøg efter forgiftning

Den russiske oppositionspolitiker og åbenmundede Putin-kritiker Aleksej Navalnyj fik fornemt besøg, da han indtil for nylig var indlagt på et hospital i Berlin.

Således aflagde den tyske kansler, Angela Merkel, Navalnyj et besøg ved sygesengen under hans indlæggelse.

Det bekræfter han selv mandag på Twitter.

- Der var et møde, men det var ikke hemmeligt. Nærmere et privat møde og samtale med familien, skriver han blandt andet.

- Jeg er meget taknemmelig over for kansler Merkel for at have besøgt mig på hospitalet.

Aleksej Navalnyj linker samtidig til en artikel på det tyske medie Der Spiegel.

I artiklen fremgår det, at Merkel i hemmelighed besøgte Navalnyj ved hans sygeseng i Berlin.

Mediet kalder det en usædvanlig gestus, der understreger kanslerens solidaritet over for den russiske regeringskritiker.

Navalnyj blev i sidste måned bragt til hospitalet Charité i Berlin, efter at han var blevet syg om bord på et fly fra Sibirien til Moskva den 20. august.

Han blev først indlagt på et hospital i Sibirien. Her kunne læger ikke kunne fastslå, hvorfor Navalnyj var blevet syg.

Tyske eksperter slog siden fast, at han var blevet forgiftet med nervegiften Novitjok.

Den potente nervegift blev udviklet under Sovjetunionen og blev også anvendt under et attentatforsøg på en tidligere russisk agent i den britiske by Salisbury i 2018.

Det russiske styre afviser at have noget med sagen at gøre. Rusland sætter i øvrigt spørgsmålstegn ved de tyske eksperters konklusioner.

Aleksej Navalnyj blev i sidste uge udskrevet fra hospitalet i Berlin. Han nåede at være indlagt på intensivafdelingen i 24 dage.