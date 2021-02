Navalnyj risikerer bøde på 80.000 for kritik af krigsveteran

Russiske statsanklagere mener, at retten bør idømme systemkritiker Aleksej Navalnyj en bødestraf for ærekrænkelse af en krigsveteran fra Anden Verdenskrig.

Navalnyj, som blev fængslet tidligere på måneden i en anden sag, afviser, at der er hold i sagen. Han mener, at den er politisk motiveret. Anklagerne mod ham i denne sag har til formål at skade hans omdømme, mener Navalnyj.

I sagen er Navalnyj anklaget for ærekrænkelse af en krigsveteran, der deltog i en politisk video sidste år.

Videoen støtter op om de forfatningsændringer, som tillader, at præsident Vladimir Putin kan blive siddende to perioder ekstra efter 2024, hvis han går efter det.

Navalnyj beskriver personerne, der deltager i videoen, som forrædere og korrupte lakajer.

Krigsveteraner nyder stor anerkendelse i Rusland. Og kritik af veteranerne bliver anset som socialt uacceptabelt og fornærmende.

Før retsmødet tirsdag var det uklart, om statsanklagerne ville gå efter en fængselsstraf eller en bødestraf til Navalnyj.