Navalnyj har gennem et årti trodset russisk magtelite

Ifølge den tyske regering har laboratorier i tre forskellige lande fastslået, at Navalnyj blev forgiftet med Novitjok. Flere vestlige regeringer har afkrævet Rusland en forklaring.

Den 44-årige jurist og blogger har millioner af følgere. Trods hyppige fængslinger og angrebet på hans helbred har han igen og igen trodset de russiske myndigheder.

Navalnyj er en frontfigur i kampen mod korruption. Han er gradvist blevet den uofficielle leder af Ruslands prodemokratiske opposition.

Navalnyj har fået mange af sine unge tilhængere gennem videoer, der er gået viralt. Han kommer med opsigtsvækkende udtalelser om magthaverne i regeringspartiet Forenet Rusland. Han har blandt andet kaldt partiet "et sammenrend af skurke og tyve".

På Twitter har han vakt opsigt med sin kompromisløse retorik.

I 2011 gik Navalnyj forrest i masseprotester i Moskvas gader. Titusindvis af deltagere deltog i protesterne mod svindel ved det russiske parlamentsvalg.

To år senere stillede Navalnyj, som er far til to, op til posten som Moskvas borgmester. Han blev nummer to efter Sergej Sobjanin, som er allieret med Putin.

I 2017 beskyldte han den daværende premierminister, Dmitrij Medvedev, for omfattende korruption i en dokumentar på YouTube. Dette udløste en ny bølge af protester mange steder i landet. De blev standset med politibrutalitet og masseanholdelser.

Samme år måtte Navalnyj rejse til Spanien for at blive opereret. Han var blevet næsten blind på det ene øje af mænd, som angreb ham på gaden.

Det russiske retssystem har ført en lang række sager mod ham. Han og hans støtter ser det som en straf for hans aktivisme.

I 2013 blev Navalnyj anklaget og idømt en betinget dom for bedrageri. Det forhindrede ham i at stille op ved et valg.

I 2014 fik han en betinget dom. Hans bror Oleg fik samtidig en dom på tre og et halvt års fængsel.

I Moskva er der nu planer om at ændre hans betingede domme til ubetinget fængsel. Det skulle angiveligt være et forsøg på at skræmme ham til at forblive i udlandet.

I Rusland er Navalnyj ikke rigtigt kendt i den brede offentlighed, da Kreml kontrollerer medierne. Han skildres som en marionet for udenlandske interesser eller som en kriminel.

Præsident Vladimir Putin afviser at udtale hans navn offentligt. Den russiske præsident henviser i stedet til ham som "personen, som du netop nævnte".