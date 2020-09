Navalnyj er udskrevet efter behandling mod nervegift

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj, der har været indlagt på et hospital i Berlin efter at have været udsat for et angreb med nervegift, er udskrevet.

Navalnyj blev for 32 dage siden fløjet fra Sibirien i Rusland til den tyske hovedstad.

Her har han i 24 dage været indlagt på intensivafdelingen på Charité.

Tyskland har udbedt sig en forklaring fra den russiske regering på det, der ligner et attentat bestilt højt oppe i det russiske bureaukrati.

Navalnyj er en fremtrædende kritiker af præsident Vladimir Putin og korruption i Rusland.

De tyske læger har givet udtryk for, at Navalnyj formentlig vil komme sig helt. Lægerne i Tyskland har med opbakning fra kolleger i Sverige og Frankrig konkluderet, at Navalnyj blev angrebet med det stærkt dødelige stof Novitsjok.

- Patientens tilstand er forbedret så meget, at han kan udskrives fra akut behandling, skriver hospitalet.

- På grund af patientens fremskridt og hans aktuelle tilstand, så mener de behandlende læger, at det er muligt, at han fuldt ud vil komme sig. Det er imidlertid for tidligt at måle de potentielt langsigtede effekter af denne alvorlige forgiftning, hedder det videre.

Det var under en flyvning fra den sibiriske by Tomsk til Moskva 20. august, at Navalnyj faldt om med voldsomme smerter.

Flyet måtte gå ned i byen Omsk. Her lagde de russiske læger Navalnyj i kunstigt koma. Familien krævede, at han skulle bringes til Tyskland.

På Instagram takker Navalnyj sin kone for, at han har klaret det.

- Julia, du har reddet mig.

Novitsjok er en nervegift, der er udviklet af det russiske militær under den kolde krig.

Det blev brugt ved et attentat på den tidligere russiske spion Sergej Skripal og hans datter Julia i den sydengelske by Salisbury i 2018. Angrebet blev udført af to russiske agenter, der er identificeret af britisk politi.

Skripal og datteren overlevede. Men et mand og en kvinde fandt en lille flaske i Salisbury med den bortkastede nervegift.

Hun døde nogle måneder senere efter at have været i kontakt med giften.