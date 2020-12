Navalnyj anklager russisk spiontjeneste for drabsforsøg mod ham

En undersøgelse foretaget af flere store, internationale medier i fællesskab peger på, at det var personer fra den russiske efterretningstjeneste FSB.

Den russiske oppositionsleder, Aleksej Navalnyj, mener, at det nu er opklaret, hvem der forsøgte at forgifte ham tidligere på året.

De har været efter ham i årevis, viser afdækningen fra medier som den amerikanske tv-station CNN, det tyske magasin Der Spiegel og det undersøgende medie Bellingcat.

Medierne har blandt andet fået adgang til mobildata og stykket et større puslespil sammen. Deres undersøgelse har ført til, at de har navngivet de personer, der menes at stå bag giftangrebet på Navalnyj.

De pågældende FSB-agenter "har særlig træning i kemiske våben, kemi og medicin" og har skygget Navalnyj i Rusland mindst 37 gange i de seneste fire år, skriver medierne.

- De var i nærheden af oppositionsaktivisten i dagene og timerne inden for den tidsramme, hvor han blev forgiftet med et kemisk våben af militær styrke, skriver Bellingcat.

Navalnyj siger, at hans egne folk har tjekket de oplysninger, medierne er kommet frem til. Deres konklusion er, at sagen nu er løst.

- Jeg ved, hvem der ville dræbe mig. Jeg ved, hvor de bor. Jeg ved, hvor de arbejder. Jeg kender deres rigtige navne. Jeg kender deres dæknavne. Jeg har billeder af dem, siger Navalnyj i en video, han har udsendt mandag.

- Det er en fortælling om en hemmelig gruppe mordere fra FSB, der omfatter læger og kemikere. Den handler om, hvordan de prøvede at dræbe mig adskillige gange og næsten dræbte min kone engang, siger han.

Oppositionspolitikeren kollapsede under en indenrigsflyvning i Rusland tidligere på året. Han blev først indlagt på et russisk hospital, men siden overført til et hospital i Berlin. Han befinder sig stadig i den tyske hovedstad.

Ifølge Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, har lægerne i Berlin konstateret, at Navalnyj blev forgiftet med novitjok, et giftstof der blev udviklet i sovjettiden.

Navalnyj er en af de skarpeste kritikere af præsident Vladimir Putin.

Ruslands regering har gentagne gange afvist enhver antydning af, at myndighederne skulle have forsøgt at slå Navalnyj ihjel.

Det var ikke umiddelbart muligt at få en kommentar fra FSB.

Tjenesten er afløseren for KGB, der var den frygtede spiontjeneste i Sovjetunionen. FSB er Ruslands vigtigste efterretningstjeneste for indenlandsk sikkerhed.