Navalnyj: Putin står bag forbrydelse mod mig

Det siger han i et interview med det tyske magasin Der Spiegel.

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj mener, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, står bag en formodet forgiftning af ham.

Navalnyj blev i august fløjet fra Rusland til Berlin, efter at han fik det dårligt på en indenrigsflyvning.

Tyske myndigheder har siden konkluderet, at der var tale om en forgiftning med en potentielt dødelig nervegift.

- Jeg hævder, at Putin står bag forbrydelsen, og jeg har ikke nogen anden version af, hvad der er foregået, siger Navalnyj i et uddrag af interviewet, der står til at blive offentliggjort i sin helhed torsdag.

En række vestlige lande har krævet en forklaring fra den russiske regering, som på den anden side har afvist nogen form for indblanding og kræver beviser for, at den skulle stå bag en forgiftning.

- Man føler ikke nogen smerte, men man ved, at man er ved at dø, siger Navalnyj om det øjeblik, hvor han mener, at han blev ramt af virkningen af en nervegift.

Han fortæller videre til Der Spiegel, at han planlægger at vende tilbage til Rusland.

- Min opgave nu er at forblive frygtløs. Og jeg har ingen frygt, siger den åbenmundede Putin-kritiker.