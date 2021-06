Natos afghanske tolke frygter for livet

Afghanere, der arbejder for internationale styrker, frygter, at Nato-landene vil lade dem og deres slægtninge i stikken.

De frygter for, hvad den militante gruppe Taliban kan finde på.

De udenlandske ambassader har udstedt visum til tusinder af afghanske tolke og til deres familier, så de kan forlade landet.

Men mange andre er blevet afvist.

Tolken Omid Mahmoodi har været tilknyttet de amerikanske styrker i to år fra 2018 til 2020.

Men han måtte vinke farvel til sit arbejde i Kabul og den sydlige by Kandahar, da han dumpede en løgnedetektor-test.

Han er siden blev nægtet et amerikansk visum, og det kan koste ham meget dyrt, fortæller han til nyhedsbureauet AFP.

- En imam er ikke sikker i en moské, og en tiårig pige er ikke sikker på sin skole. Hvordan kan vi så være sikre?, spørger Mahmoodi.

- De sporer os. Taliban vil ikke tilgive os. De vil dræbe og halshugge os, fortæller den tidligere tolk til AFP.

Selv om forskere er enige om, at der ikke er meget bevis for, at løgnedetektor-testene er pålidelige, bruges de stadig af de amerikanske styrker, blandt andet når de skal ansætte tolke.

Snesevis af tolke er blevet tortureret eller dræbt i løbet af de seneste to årtier. Og det er ikke kun Taliban, der ser tolkene som forrædere.

- Min egen onkel og mine fætre kalder mig USA's agent, siger en anden tolk ved navn Omar til AFP.

Han tør ikke oplyse sit fulde navn.

I 10 år arbejdede han for den amerikanske ambassade. Han blev fyret, da han heller ikke formåede at bestå en løgnedetektor-test.

- Jeg fortryder at have arbejdet for USA. Det er den største fejltagelse i mit liv, siger han.

De afghanske tolke, der har fået asyl i udlandet, lever stadig med en bekymring for familiens sikkerhed hjemme i Afghanistan.

29-årige Jamal arbejdede som tolk for de britiske styrker. Han blev skudt to gange, da han var ude med de britiske soldater under to forskellige missioner.

I 2015 fik han opholdstilladelse i England.

Nu, seks år senere, er det lykkedes ham at få sin kone til Coventry, hvor han er bosat, efter en hård kamp.

De tolke, der får asyl i Storbritannien bliver tilbudt starthjælp, bolig, adgang til offentlig forsørgelse og hjælp til at søge arbejde. Det sker i anerkendelse af deres særlige tjeneste i farlige og udfordrende job i blandt andet Helmand-provinsen.