Natolande forlænger Stoltenbergs mandat med to år

I meddelelsen fremgår det, at Nato-landene er enige om, at Stoltenberg skal fortsætte på posten frem til 30. september 2020.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, får to år mere på posten som generalsekretær. Det oplyser Nato i en pressemeddelelse.

- De allierede ønsker generalsekretæren tillykke og har fuld tillid til hans evner til at fortsætte det dedikerede arbejde med at fremrykke Natos tilpasning til sikkerhedsudfordringerne i det 21. århundrede, lyder det i meddelelsen.

Nato er verdens største militære alliance, og Stoltenberg siger på det sociale medie Twitter, at han er "beæret og taknemmelig" over at kunne fortsætte som alliancens leder.

Det var ventet, at Stoltenberg kunne fortsætte på posten.

Allerede i sidste uge lød det, at Tyskland og USA anbefalede og håbede på en forlængelse af Stoltenberg.

- Han gør et udmærket job, og jeg tror, at samtlige medlemmer af alliancen støtter en forlængelse, sagde Bailey Hutchison, der er USA's ambassadør i Nato ifølge nyhedsbureauet NTB.

Stoltenberg tiltrådte som generalsekretær i oktober 2014 efter den tidligere danske statsminister Anders Fogh Rasmussen.

I udgangspunktet var Stoltenberg valgt for en fireårig periode, men kan altså nu fortsætte til 2020.

Den norske statsminister, Erna Solberg, har allerede været ude at ønske Stoltenberg tillykke med forlængelsen.

- Jeg vil bare gratulere ham. Det er en anerkendelse af det arbejde, han har gjort i en vanskelig situation for Nato, siger hun til nyhedsbureauet NTB.

Beslutningen om at forlænge Stoltenberg som generalsekretær blev taget på et møde tirsdag mellem ambassadørerne for de 29 Natolande.

Stoltenbergs to forgængere i embedet som generalsekretær sad begge fem år i stillingen.

Før den norske generalsekretær fik jobbet, var han Norges statsminister i perioden fra 2000-2001 og igen fra 2005-2013.