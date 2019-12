Tyrkiet udgør et akut problem for de allierede i Nato. Tyrkiets præsident har stillet et ultimatum: "Hvis ikke vores venner i Nato tilslutter sig at kalde dem, som vi betragter som en terrorgruppe, for en terrorgruppe, så vil vi gå imod alt i dette spørgsmål, sagde Recep Tayyip Erdogan før et topmøde i London tirsdag. Han truer med at blokere Natos forsvarsplan i Østeuropa.

Nato udkæmper internt slag om Tyrkiet

Tyrkiet har stillet et umuligt ultimatum til de allierede i Nato. Men den danske statsminister kommer ikke til at give den tyrkiske præsident, hvad han kræver.

På den front har Nato et åbenlyst problem under de 29 allieredes møde i London i anledning af 70-året for etableringen af alliancen.

En forsvarsalliance er stærkest, når uenigheder ordnes bag lukkede døre, så ingen tvivl efterlades om selve kernen: En for alle - alle for en.

