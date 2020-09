Nato ser Afghanistan-forhandlinger som historisk mulighed

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, siger lørdag, at de indledte fredsforhandlinger i Qatar mellem Afghanistans regering og Taliban er en "historisk mulighed".

- Nato står ved Afghanistans side i kampen for at fastholde den fremgang, som er opnået, og i kampen for at sikre, at Afghanistan aldrig igen bliver en frihavn for terrorister, skriver Stoltenberg på Twitter.