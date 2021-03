Nato-ministre tager snak om påstået russisk spionring i EU

Ifølge Natos generalsekretær skal alliancens lande i denne uge tale om Rusland, efter at Bulgarien i sidste uge sagde, at landet havde optrevlet en russisk spionring. - Vi har set et mønster med et mere selvsikkert Rusland over de seneste år herunder aggressiv fremfærd mod lande. Herunder naturligvis Ukraine, siger Jens Stoltenbeg på et pressemøde på video.

Foto: Yves Herman/Reuters