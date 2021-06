Nato-chef forventer klart ja til at bruge flere penge sammen

Formålet er, at Nato skal kunne finansiere mere selv, hvor det aktuelt er sådan, at det er de allierede, som står for udgifterne.

Stats- og regeringscheferne i Nato vil mandag enes om, at forsvarsalliancen skal råde over et større fælles budget. Det er alliancens generalsekretær, Jens Stoltenberg, overbevist om.

- Der er behov for at øge Natos fælles budget, siger Jens Stoltenberg før et topmøde mandag i Bruxelles.

Det vil blandt andet gøre Nato i stand til at "være mere parat". Og alliancen vil kunne organisere "flere øvelser" og "investere i udstyr", nævner nordmanden.

Diskussioner mellem de allierede om at øge budgettet har været vanskelige før topmødet, erfarer det norske nyhedsbureau NTB.

Et tidligere udspil til budgetændringerne indeholdt kun den militære del. Men Stoltenberg understreger mandag, at det vil gælde alle områder: Det militære, det civile og investeringer.

- Jeg er sikker på, at når lederne mødes, vil de blive enige om at finansiere det øgede ambitionsniveau helt, siger Stoltenberg.

USA skal have bedt om, at det fælles budget fordobles. Det er dog ikke bekræftet offentligt af amerikanerne.

Nogle allierede har efterspurgt et mere konkret svar på, hvad et større fælles budget skal finansiere.

For nogle medlemslande har pandemien været særlig hård økonomisk, og det har bidraget til at gøre diskussionerne ekstra svære, antyder den norske statsminister.

Statsminister Erna Solberg ser desuden den skepsis, der har været i nogle medlemslande, som udtryk for mangel på en klar plan.

- Jeg tror, at en af grundene til, at der har været meget skepsis over at øge Natos centrale budget, delvist har været at der har været meget lidt konkret om, hvad pengene skal bruges til. Alle lande sætter tæring efter næring i øjeblikket, siger Solberg til nyhedsbureauet NTB.

I Frankrig er man utryg over, om generalsekretæren mere grundlæggende vil ændre, hvordan missioner og opgaver finansieres.

- Hvis idéen er markant at øge landenes bidrag til det fælles budget og ændre tankegangen i Nato med at gå fra nationalt ansvar til en sammenblanding af ansvar, så er Frankrigs svar et klart nej, sagde en fransk militærkilde for nylig til nyhedsbureauet Reuters.

Natos fælles budget er på omkring 2,5 milliarder dollar, svarende til 15,35 milliarder danske kroner.

Det er omkring 0,3 procent af de allieredes samlede udgifter til forsvar.