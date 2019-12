Nato-chef er klar til at mødes med Ruslands Putin

Han siger i et interview til nyhedsbureauet dpa, at dialog er vigtigt i et "besværligt" forhold til Rusland.

Natos forhold til Rusland blev meget anstrengt, da den russiske regering i 2014 annekterede den ukrainske halvø Krim. Samt siden at Rusland støttede prorussiske oprørere i den østlige del af Ukraine.

Men andre sager har også føjet sig til, som har gjort samtalen med Rusland vanskelig. Blandt andet at den russiske regering tidligere i år valgte at opgive en aftale fra den kolde krig, som skulle forhindre opstilling af kortrækkende atomraketter i Europa.

- Jeg tror på dialog med Rusland. Og derfor - hvis sammenhængen er den rette - så er jeg selvfølgelig rede til at mødes med præsident Putin, siger Stoltenberg.

- Jeg tror bare på, at det er bedre at mødes end ikke at mødes, at sætte sig ned og diskutere. Og særligt når tingene er besværlige, er det vigtigt at sidde omkring det samme bord, mener han.

- Rusland er vores største nabo, Rusland er kommet for at blive, og vi er nødt til at arbejde for et bedre forhold til Rusland.

- Men selv uden et forbedret forhold til Rusland, så er vi nødt til at håndtere et besværligt forhold til Rusland, siger han.

Nato har også sin opmærksomhed rettet mod de udfordringer, som Kinas opstigen har bragt med sig. Men Stoltenberg understreger, at Kina og Rusland er to vidt forskellig sager.

- Nato er ikke ved at skabe en ny modstander. Det, som Nato gør, er netop at anerkende, at Kinas opstigen har konsekvenser. Der er nogle muligheder, men også nogle udfordringer, mener han.

Nato blev dannet i 1949 som et forsvarsværn mod det daværende Sovjetunionen. Danmark var med fra starten.