Nato-chef: Strikse sanktioner mod Nordkorea fortsætter

Et historisk møde mellem Nord- og Sydkorea fredag er et "vigtigt første skridt" mod fred i regionen.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, torsdag på et pressemøde i Bruxelles.

- Indtil vi ser en konkret forandring i Nordkoreas handlinger, bliver vi nødt til at blive ved med at lægge pres på Nordkorea og fortsætte med sanktioner, siger den norske generalsekretær.

Et vedvarende pres på Nordkorea er det eneste, der fører til en løsning på krisen mellem nord og syd, lyder det.

Nordkorea har i flere år eksperimenteret med atomvåben og ballistiske missiler.

Men i sidste uge meddelte Nordkoreas leder, Kim Jong-un, at han vil lukke et anlæg for atomprøvesprængninger og indstille testaffyringer.

Ifølge lederen selv er Nordkorea kommet så langt i udviklingen, at der ikke længere er behov for flere prøvesprængninger eller affyringer.

Natos chef tilskriver den positive udvikling i stedet strikse sanktioner.

- En af grundene til, at vi ser den her fremgang i løbet af de sidste uger, er på grund af det stærke pres på Nordkorea fra ikke mindst FN.

- Det er vigtigt, at vi fremadrettet fortsætter med at understøtte al indsats for at finde politiske løsninger i regionen, siger Jens Stoltenberg.

Mødet mellem Kim Jong-un og den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, finder sted i landsbyen Panmunjom, som ligger på grænsen mellem de to lande.

Det er første gang i 65 år, at en nordkoreansk leder krydser grænsen for at holde et topmøde med en sydkoreansk præsident.

Byen har en historisk betydning for forholdet mellem landene.

Våbenhvileaftalen, der afsluttede Koreakrigen i 1953, blev underskrevet netop her. Der blev dog aldrig indgået en officiel fredsaftale.

Ifølge en nordkoreansk erklæring vil det bemærkelsesværdige topmøde fokusere på at skabe fred mellem de to lande.