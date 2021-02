Nato beholder styrker i Afghanistan trods trusler fra Taliban

- Selv om ingen allieret vil blive i Afghanistan længere end nødvendigt, vil vi ikke forlade landet, før tiden er inde, siger han på et pressemøde mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det fastslår Jens Stoltenberg, der er generalsekretær for den transatlantiske forsvarsalliance.

Onsdag og torsdag holder medlemslandene for første gang samtaler på højt niveau, siden den amerikanske præsident, Joe Biden, kom til.

Øverst på dagsordenen for det virtuelle forsvarsministermøde er Natos mission i Afghanistan, hvor der er udstationeret 9600 soldater.

Donald Trump, den tidligere amerikanske præsident, indgik en aftale med den militante bevægelse Taliban i efteråret 2020.

Aftalen indebærer fredsdrøftelser mellem den islamistiske bevægelse og Afghanistans regering samt en tilbagetrækning af de amerikanske soldater i landet senest i april 2021.

USA's nye præsident har lovet et tættere samarbejde med Nato end den tidligere præsident.

Bidens administration har tilkendegivet, at aftalen skal granskes. Derfor er forhandlingerne sat på pause.

Det amerikanske forsvarsministerium har beskyldt Taliban for ikke at leve op til løfter om at mindske angreb og tage afstand fra det militante netværk al-Qaeda.

Taliban har truet med en optrapning, hvis USA og Nato ikke trækker styrker ud af Afghanistan.

Pausen i forhandlingerne har fået Taliban til at drøfte fredsprocessen med Iran og Rusland.

Taliban er fortsat med at udføre angreb i forskellige dele af Afghanistan.