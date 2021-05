Nato begrænser hviderussiske diplomaters adgang

- Vi har besluttet at begrænse hviderussisk personels adgang til Natos hovedkvarter, baseret på vores vurdering af seks sikkerhedstiltag, siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde mandag.

Han uddyber ikke beslutningen, der kommer otte dage efter, at Hviderusland tvang et fly fra Ryanair til at lande i den hviderussiske hovedstad, Minsk.

Om bord var en fremtrædende oppositionsaktivist, Roman Protasevitj, der blev anholdt.

Hviderusland er ikke medlem af Nato, men de to parter har siden 1992 haft diplomatisk forbindelse. Siden 1998 har landet haft en diplomatisk mission i Nato-hovedkvarteret i Bruxelles.

Det har givet hviderussiske medarbejdere adgang til seminarer og møder i Nato og Nato-landene. Samarbejdet handler blandt andet om emner som våbenkontrol og militær uddannelse.

En unavngiven Nato-embedsmand siger til nyhedsbureauet AFP, at fem hviderussiske udsendinge ikke længere må komme til møderne. Det gælder også landets Nato-ambassadør.

- De kan stadig komme ind, men kun som gæster med et dagpas og en ledsager, siger embedsmanden.

Episoden med Ryanair-flyet og den anholdte aktivist har vakt stor vrede i de vestlige lande. Også Stoltenberg har kraftigt fordømt den tvungne landing.

EU har indført nye sanktioner mod Hviderusland, og flere lande har givet det statslige luftfartsselskab Belavia forbud mod at flyve gennem deres luftrum.

Et forslag om at suspendere Hviderusland fra det bilaterale Nato-samarbejde - Partnership for Peace - blev ikke vedtaget i sidste uge.

Diplomater siger, at Tyrkiet blokerede for forslaget af frygt for at vække Ruslands vrede. Rusland er Hvideruslands nærmeste allierede.