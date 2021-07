Natklubber skød genåbningen i gang i England

I en video på Twitter offentliggjort søndag eftermiddag lød det fra premierminister Boris Johnson, at "det er det rette tidspunkt" at indlede den sidste fase af Englands vej ud af nedlukningen og genåbne samfundet.

Kontrasten er til at få øje på i England, efter at stort set alle coronarestriktioner blev ophævet i landet ved midnat til mandag lokal tid.

- Hvis vi ikke gør det nu, er vi nødt til at spørge os selv, hvornår vi så nogensinde kan gøre det?

- Men vi er nødt til at gøre det forsigtigt. Vi må huske, at dette virus desværre stadig er derude. Antallet af smittetilfælde stiger, og vi kan se, at Delta-varianten er ekstrem smitsom, sagde Boris Johnson.

Blot timer senere, da klokken rundede midnat, stod flokke af unge mennesker i Leeds klar med konfettirør foran baren Viaduct Bar. Her blev genåbningen fejret med pints og dans på bordene efter 16 måneders fravær.

Flere forskere og oppositionspolitikere har advaret mod den fulde genåbning, da de ser det som et farligt spring ud i det ukendte. Men for Englands 12.000 natklubber er det en glædens dag.

I det nordlige London stod forventningsfulde gæster i kø i mere end en time til natklubben EGG forud for genåbningen ved midnat.

Den 37-årige fundraiser Chloe Waite beskrev genåbningen som "ligesom nytårsaften".

- Det er lidt ligesom nytårsaften, er det ikke? Det kommer til at blive en helt særlig aften, fortalte hun til det britiske nyhedsbureau PA.

Gabriel Wildsmith, en 26-årig videoproducer fra London, havde ventet i en time på at komme ind på EGG.

- Jeg glæder mig så meget. Jeg har ventet så længe på det her. Dybest set siden landet blev lukket ned, sagde han.

Et andet sted ikke langt fra EGG mødte avisen Mirror den 31-årige Georgia Pike foran natklubben Oval Space i Hackney i det østlige London.

- Jeg vil bare danse. Jeg vil høre livemusik og mærke energien fra stedet og fra menneskene omkring mig, fortalte hun.

Ud over at natklubber har fået lov til at genåbne, har andre indendørs steder fået lov til at køre med fuld kapacitet.

Også krav om mundbind, afstand og hjemmearbejde er blevet ophævet.

Samtidig sker genåbningen på et tidspunkt, hvor Storbritannien registrerer flere end 50.000 nye smittetilfælde om dagen.

Nogle forskere anslår ifølge BBC, at tallet kan nå op på 200.000 om dagen senere på sommeren.

Premierminister Boris Johnson - som i disse dage er i selvisolation, efter at den britiske sundhedsminister blev testet positiv for coronavirus - forsvarer genåbningen eller "frihedsdagen", som han kalder den, med, at to tredjedele af den voksne befolkning i Storbritannien er fuldt vaccineret.

Med genåbningen håber Johnson at fremskynde et økonomisk opsving i England, der har været pålagt restriktioner siden marts 2020.

Jonathan Ashworth, der er oppositionens sundhedstalsmand, siger til BBC, at regeringen opfører sig hensynsløst ved at genåbne samfundet.