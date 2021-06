Nasa vil undersøge Venus' geologi med to nye missioner

Den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, har onsdag annonceret planer om at sende to videnskabelige missioner til Venus for at studere atmosfæren og geologien på planeten.

Rumfartsadministrationen oplyser, at der er blevet sat 500 millioner dollar svarende til cirka tre milliarder kroner af til begge missioner.

Missionerne har fået navnene Davinci+ og Veritas.

Målet med Davinci+ er blandt andet at måle sammensætningen af Venus' kompakte atmosfære for bedre at forstå, hvordan den er blevet skabt.

Missionen Veritas skal gå i kredsløb om planeten for at kortlægge Venus' overflade. Her er målet at undersøge planetens geologiske historie for at finde ud af, hvorfor den har udviklet sig så forskelligt fra Jorden.

Nasa håber også at få taget de første højkvalitetsbilleder af et unikt geologisk fænomen på Venus kaldet tesserae, som forskere mener er sammenligneligt med kontinenterne på Jorden.

Venus er Jordens tætteste naboplanet. Den bliver ofte omtalt som Jordens søsterplanet. Det skyldes, at planeterne har en lignende størrelse, masse og afstand til Solen.

Over Venus' barske landskab ligger en tæt, giftig atmosfære, der primært består af CO2, og som også har skyer, der regner med svovlsyre.

På planetens overflade kan temperaturerne nå helt op til 471 grader. Det er varmt nok til at smelte metal.

Det er mere end 25 år siden, at Nasa sidst sendte missioner til Venus. Det skete senest i 1990 og 1994, da rumfartøjet "Magellan" blandt andet lavede den første globale kortlægning af Venus' overflade.

I mellemtiden har Nasa fokuseret mere på at udforske Mars og andre destinationer i vores solsystem.