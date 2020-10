Nasa vil lege tagfat med asteroide for 60 gram rumstøv

Hvis det lykkes for det amerikanske rumagentur, Nasa, at lande på asteroiden Bennu kort efter midnat til onsdag, skal der tages prøver, som kan gøre det muligt at kaste et blik flere milliarder år tilbage i tiden.

Det forklarer astrofysikeren Tina Ibsen forud for missionen.

- Hvis vi kigger på vores solsystem som helhed, så blev det skabt for 4,5 milliarder år siden af en sky af støv og gas, som fandt sammen, siger hun.

- Inde i midten fik vi solen, så fik vi otte planeter, og så var der en masse mindre rester. Det er de her asteroider.

- Nogle af de her asteroider har ikke ændret sig de sidste 4,5 milliarder år.

Derfor kan asteroider som Bennu måske rumme svar, som i dag står hen i det uvisse på, hvad der er sket mellem universets dannelse og nu.

Nasa går efter at få prøver svarende til mindst 60 gram fra asteroiden, men har også plads til mere.

- Hvis man skal prøve at finde ud af, hvordan solsystemet så ud, og hvad var det for nogle ingredienser, da det blev til, så er Jorden ikke et særligt godt sted, for det har ændret sig, siger Tina Ibsen.

- Vi har vind, vi har vand, vi har liv. Det har ændret på sammensætningen af planeten.

- Men det har asteroider ikke. Så ved at tage prøver af asteroider kan man finde en tidslomme på en eller anden måde fra, da solsystemet blev dannet.

Det er dog ikke uden tekniske udfordringer at lande på en asteroide, der er betragteligt mindre end eksempelvis månen eller en planet som Mars.

- Når man skal lande på Jorden eller månen eller Mars, så trækker tyngdekræften ned, og så lander du, forklarer Tina Ibsen.

- Men når du har en lille asteroide, der er meget mindre end en planet, er det svært at lande. For du har næsten ingen tyngdekræft. Og ofte roterer de også hurtigt.

Astrofysikeren peger på, at det i 2015 mislykkedes for den europæiske rummission at få fartøjet Philae til at lande på en komet af nogle kilometers bredde.

- Man landede og bouncede af, og landede og bouncede, siger Tina Ibsen.

- Man kan forestille sig filmene fra de første landinger på Månen. Her hopper de jo rundt. Det er, fordi man har en sjettedel af tyngdekræften på Jorden. Her er den jo minimal i forhold til.

Til sammenligning har asteroiden Bennu en diameter på lidt under 500 meter.