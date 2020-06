Nasa opkalder hovedkontor efter sort ingeniør kendt fra film

Mary W. Jackson kendes fra filmen "Hidden Figures" fra 2016 om sorte kvinders kamp for anerkendelse i USA i 1960'erne.

Filmen fortæller historien om en gruppe sorte kvinder, der gemt lidt af vejen i forhold til de hvide ansatte, arbejdede som matematikere for Nasa i de år, hvor USA indledte sit rumprogram. I filmen spilles Mary W. Jackson af Janelle Monáe.

Den anmelderroste film blev lavet med afsæt i bogen "Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space Race."

- Mary W. Jackson var med en i en gruppe af meget betydningsfulde kvinder, som hjalp Nasa med at få amerikanske astronauter ud i rummet, udtaler Nasas topchef, Jim Bridenstine, i en pressemeddelelse.

- Mary accepterede aldrig status quo. Hun bidrog til at bryde barrierer ned og skabe muligheder for sorte og kvinder inden for ingeniørvidenskab og teknologi, lyder det videre.

Meget passende, som Jim Bridenstine udtrykker det, ligger Nasa hovedsæde i Washington D.C. på adressen "Hidden Figures Way."

- Nu, hvor det ikke længere er gemt væk, vil vi fortsætte med at anerkende indsatsen fra kvinder, sorte og folk med alle mulige baggrunde, som har hjulpet med at skabe Nasas succesrige udforskningshistorie.

Navngivningen af hovedkontoret efter en sort person kommer på et tidspunkt, hvor en debat om racisme over for sorte er blusset op i USA og andre lande under mottoet Black Lives Matter.

Det skyldes, at den sorte mand George Floyd i maj mistede livet efter en brutal anholdelse af en hvid betjent i Minneapolis.

I forbindelse med demonstrationer mod politivold over for sorte er flere statuer af historiske personer fra slavetiden blevet vandaliseret.

Mary W. Jackson blev født i 1921 og døde i 2005.