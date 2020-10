Nasa finder mere vand på Månen end nogensinde før

Desuden mener Nasa at have fundet ud af, at der er findes is indlejret i permanente "kuldefælder" - steder, der ligger i konstant skygge ved Månens nord- og sydpol.

- Hvis vi kan finde vand i store nok mængder, er det muligt, at vi kan bruge det til at udforske Månen, siger en af forskerne, Casey Honniball fra Hawaiis Institut for Geofysik og Planetarisk Videnskab.

- Det kan bruges som drikkevand, raketbrændstof eller til at udvinde ilt til at trække vejret med.

Forskere har før fundet store fordybninger i Månen, og i 2009 fandt Nasa for første gang vandkrystaller i et krater nær Månens sydpol.

Nu viser det sig imidlertid, at der findes milliarder af mikrofordybninger, hvori der kan ligge is.

Forskerne mener, at cirka 40.000 kvadratkilometer af Månens overfladeareal er i stand til at huse vandmolekyler.

- Hvis du stod nær en af Månens poler, ville du kunne se en hel galakse af små skygger, der bliver kastet over Månens overflade, siger en anden af forskerne bag opdagelsen, Paul Hayne fra Astrofysisk Afdeling på University of Colorado.

- Hver og en af de skygger - og de fleste er på størrelse med en mønt - er ekstremt kolde, og de fleste af dem er kolde nok til, at der kan ligge is i dem.

Temperaturen i kratrene, som ligger ved Månens poler, anslås at være cirka minus 160 grader celsius.

Paul Hayne fortæller, at hvis det er muligt at indsamle prøver fra disse kratre, kan det give indblik i, hvor vand på Månen - og måske endda Jorden - stammer fra.

Men ud over at give viden om Månen og Jorden, kan isen og vandet også vise sig som en nyttig ressource for astronauter på mission.

Ud over at det en dag kan være muligt at bruge det som drikkevand, mener Nasa nemlig, at man kan adskille vandmolekylerne og bruge dem som raketbrændstof.