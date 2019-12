Nasa finder indisk månefartøj med hjælp fra rumnørd

Det indiske landingsfartøj Vikram, der forulykkede under sit landingsforsøg på Månens overflade i september, er fundet.

Vikram skulle have gjort Indien til den fjerde nation nogensinde til at lande et fartøj på Månen.

Det mislykkedes dog, da man mistede kontakten til det ubemandede fartøj, omkring 2,1 kilometer fra overfladen.

Indiens rumfartsorganisation meddelte allerede i september, at man havde fundet fartøjet - dog uden at få kontakt til det.

Men Nasa beskriver i en meddelelse, hvordan man igennem måneder har forsøgt at få bekræftet billeder af nedslagsområdet.

Nasa offentliggjorde i september billeder før og efter nedslaget og opfordrede offentligheden til at sammenligne billederne for at se, om de kunne finde tegn på nedslaget.

Den første person, der lykkedes med at finde Vikram, blev Shanmuga "Shan" Subramanian fra Chennai i Indien.

Rumentusiasten fortæller, at han ikke kunne stå for udfordringen, når nu Nasa ikke selv kunne finde det forulykkede fartøj.

- Jeg havde de to billeder ved siden af hinanden på mine to bærbare computere, fortæller han.

Subramanian, der arbejder i it-branchen, er selvudnævnt rumnørd.

Da han mente, at det var lykkedes ham at finde Vikram, skrev han det i et opslag på Twitter i oktober.

- Det var ret svært, men jeg brugte mange kræfter på det, siger han.

Nasa undersøgte derefter området selv og har altså to måneder senere bekræftet på nyheden.

- Nasa er nødt til at være 100 procent sikre, før de kan offentliggøre det, og det er derfor, de ventede med at bekræfte det, siger Subramanian.

Vikram skulle have været det første landingsfartøj, der landede på Månens sydpol.

Chandrayaan-2-sonden, som Vikram blev udsendt fra, er fortsat i kredsløb om Månen.