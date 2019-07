Narkobaron er fængslet på livstid efter spektakulær retssag

Den berygtede mafiaboss blev tilbage i februar kendt skyldig i alle ti anklagepunkter efter en spektakulær retssag. Han blev blandt andet dømt for at stå i spidsen for et globalt narkoimperium.

Den mexicanske narkobaron Joaquin "El Chapo" Guzmán er onsdag blevet idømt fængsel på livstid plus 30 år ved en domstol i New York.

I løbet af retssagen kom der opsigtsvækkende detaljer frem om uhyggelige drab, politisk bestikkelse og storstilet smugling.

Ved onsdagens strafudmåling fik 62-årige "El Chapo" også selv ordet.

Her sagde han blandt andet, at han har været udsat for "ondskabsfuld og umenneskelig" behandling under sine 30 måneders indespærring i USA. Han mener også, at "USA er lige så korrupt som alle mulige andre lande".

"El Chapo" er tidligere flygtet to gange fra fængsler i Mexico.

I januar 2017 blev han udleveret til de amerikanske myndigheder.

- Da jeg blev udleveret til USA, forventede jeg en retfærdig retssag. Men det er nøjagtig det modsatte, der er sket, siger han ifølge nyhedsbureauet AP.

Retssagen mod ham gav omverdenen et unikt indblik i Sinaloa-kartellets dagligdag.

Blandt andet fortalte et vidne fra kartellet om, hvordan mexicanske medarbejdere har pakket kokain ned i tusindvis af jalapeño-dåser.

En anden har forklaret, at "El Chapo" i nogle tilfælde selv fungerede som lejemorder. Han skal blandt andet have kidnappet, banket og skudt en af sine ansatte, der havde arbejdet for et andet kartel.

Mere end 50 personer vidnede i sagen, hvor det blev afsløret, hvordan narkobaronens Sinaloa-kartel tjente milliarder af dollar på at importere tonsvis af kokain, heroin, amfetamin og marihuana til USA.

Sagens dommer, Brian Cogan, har beordret "El Chapo" til at betale 12,6 milliarder dollar - knap 84 milliarder kroner. Det er penge, som han skal have tjent på den omfattende narkohandel.