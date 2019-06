Også på land er patruljer på jagt efter smuglere i Den Gyldne Trekant. Eksperter siger, at området formentlig er det sted, hvor der globalt fremstilles mest metamfetamin, et syntetisk narkotikum.

Narko sprøjter ud af Den Gyldne Trekant

Billig narko, store penge og op ad bakke for myndighederne. Thailandsk grænsepoliti kæmper for at standse narko, der mætter stort marked i det sydøstlige Asien.

Over for politiet står drevne og organiserede narkosmuglere.

Tusmørket lægger sig over Mekong-floden. Det er nu, at den natlige dans mellem Thailands grænsepoliti og narkobander fra Laos begynder.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her