Forsvarsministeriet i enklaven Nagorno-Karabakh siger søndag, at endnu 11 af dets soldater er blevet dræbt, hvormed den genopblussede konflikt i området har kostet dets militær 974 døde. Det internationale samfund frygter, at konflikten kan eskalere til en mere omfattende krig, der kan kom til at involvere Tyrkiet og Rusland.

Nagono-Karabakh har mistet 974 soldater på en måned

Armenien beskylder Aserbajdsjan for at bombe civile. Begge sider beskylder modpart for at forhindre fred.