Naboer i Kongsberg forstod ikke hvad der foregik

Fire personer, som befandt sig på stedet, hvor Kongsberg-drabene fandt sted, siger, at de ikke forstod, hvad der skete omkring dem.

- Jeg sad og så "Squid Game", da jeg pludselig så og hørte sirener. Jeg troede, at det var i tv-serien, siger Younan til dagbladet VG.

- Pludselig hørte jeg politiet skrige som ind i helvede: " Læg våbnet ned".

Han siger, at han så flere politibiler med bevæbnet politi, der medbragte skjolde og var iført specialdragter.

Politiet rykkede ind i Coop-butikken og kort efter kørte en af politibilerne væk.

Derefter begyndte politiet at banke på vinduerne i gaden og bad om, at alle forblev inden døre, siger Youna videre.

Klokken 21.20 var der stadig væbnet politi på stedet uden for Younans lejlighed.

Younan var selv inde i butikken omkring en time før hændelsen. Han siger, at mange studerende køber ind der.

- Alle de mennesker, som plejer at komme i Coop Extra, kender hinanden og de ansatte i butikken.

Det var lidt før klokken 18.30, at politiet meddelte på Twitter, at en person havde skudt efter folk med bue og pil.

En anden person, der var tæt på forløbet, var Magnus Tangen, som var på vej til en butik ved siden af Coop Extra, da han hørte en helikopter flyve over ham. Da han kom frem, så han blå blink fra politibiler og ambulancer.

- Der var så mange blå lys, at det var vanskeligt at se antallet af politibiler, siger Tangen, som studerer i Kongsberg.

- Det kom helt ud af det blå. Det er skræmmende, at det er sket så tæt på det sted, hvor jeg bor.

En anden nabo siger til VG, at det var hjerteskærende at høre politiet fortælle, at flere var blevet dræbt.

- Du forventer ikke, at sådan noget sker i det lille Kongsberg. Det var frygteligt at høre, siger han.

Han var på vej hjem fra Drammen, da han blev overhalet af otte politibiler i fuld udrykning. Da han kom hjem, blev han standset af politiet og nærmest revet ud af bilen, siger han.

Andre siger, at de troede, at der var tale om en øvelse, da de så mange blå blink.

Politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen oplyser torsdag morgen, at den anholdte 37-årige danske statsborger "erkender forholdene".

Fem personer blev dræbt i den norske by, mens to blev alvorligt såret, da den 37-årige begyndte at skyde efter folk med bue og pil.