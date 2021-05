Storbritannien har tidligere været hårdt ramt af coronapandemien. Det ser dog noget bedre ud i dag, hvilket blandt andet skyldes test af spildevand og vaccinationer. På billedet her ses Jenny Harries (til venstre), der er chef ved den britiske styrelse for sundhedssikring, og premierminister Boris Johnson (til højre) (Arkivfoto).

Når spildevandet kan afsløre coronaudbrud

To tredjedele af den britiske befolkning er nu omfattet af test for coronavirus gennem spildevand. Systemet er særlig gavnligt, når nye varianter skal bekæmpes.

Et særligt system, der undersøger spildevand for spor af coronavirus, er ved at være rullet ud i store dele af Storbritannien.

Den britiske regering oplyser, at to tredjedele af den britiske befolkning nu kan testes gennem spildevand. Det kan være med til at lokalisere smitteudbrud og eventuelle smitsomme varianter.