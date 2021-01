NSA-chef Haines er som den første af Bidens folk godkendt

Avril Haines blev godkendt med stemmerne 84 mod 10. Alle stemmerne imod kom fra republikanere, herunder Ted Cruz og Josh Hawley.

Haines var en af Barack Obamas nære sikkerhedsrådgivere, da Obama var præsident. Inden da var hun den første kvinde, der var vicedirektør for efterretningstjenesten CIA.

Det er NSA, der koordinerer alle de amerikanske efterretningstjenester, herunder CIA.

51-årige Haines er den første kvinde til at bestride posten som direktør for NSA.

Joe Biden har tidligere sagt, at han vil have et hold, der afspejler forskellighederne i samfundet.

I kølvandet på godkendelsen af Haines har både demokrater og ledende republikanere udsendt erklæringer, hvori de roser hende.

- Vores fjender venter ikke på, at den nye administration får bemandet kritiske poster, så jeg er glad for, at mine kolleger i Senatet har sluttet sig til mig og hurtigt godkendt direktør Haines til denne vigtige post, udtaler Marco Rubio.

Rubio er den afgående republikanske formand for Senatets efterretningsudvalg.

Også demokraten Mark Warner, som vil stå i spidsen for efterretningsudvalget i det nye Senat, roser Avril Haines.

- Efter at være blevet bevidst undermineret i fire år fortjener efterretningsfællesskabet en stærk, senatsgodkendt leder til at lede og genoplive det, siger han.

Under en høring i Senatets efterretningsudvalg tirsdag sagde Haines blandt andet, at USA er nødt til at indtage en mere "aggressiv holdning" over for truslen fra et aggressivt og selvsikkert Kina.