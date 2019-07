Der er flere eksempler på, at sundhedsarbejdere, der forsøger at inddæmme ebolaudbruddet i Den Demokratiske Republik Congo, bliver angrebet. Derfor bliver de i visse områder eskorteret af soldater fra den congolesiske hær.

Myter holder liv i dødeligt ebolaudbrud

Udbruddet af ebola i DRCongo har varet et år. Enorm skepsis mod at modtage behandling gør det vanskeligt at stoppe smitten. Hidtil er over 1700 mennesker døde.

Den 1. august er det et år siden, at de første tilfælde af ebola blev registreret i Den Demokratiske Republik Congo (DRCongo), og siden er flere end 1700 personer omkommet i historiens næststørste udbrud.

