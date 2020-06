Myndigheder overvåger lokal afdeling af det tyske parti AfD

Tysklands indenrigsefterretningstjeneste er begyndt at overvåge en regional gren af det indvandrerkritiske parti Alternative für Deutschland (AfD). Det rapporterer tyske medier mandag.

Partiets afdeling i delstaten Brandenburg vil blive overvåget i fremtiden. Det er et tilbageslag for partiet, som forsøger at fremstå som et troværdigt oppositionsparti.