Myndigheder grubler over Checkpoint Charlies fremtid

Det opstod, efter at Berlinmuren blev bygget i august 1961 og blev revet ned 22. juni 1990.

30 år efter dets nedrivning er stedet blevet omdannet til en turistfælde, og myndighederne grubler over dets fremtid. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I årene efter 1990 blev Checkpoint Charlie forvandlet til et slags Disneyland, hvor sælgere med falske gasmasker og amerikanske militæruniformer tog penge for at blive fotograferet med turister.

En debat har stået på længe i Berlin om, hvordan området kan udvikles.

Efter en række private investorers byggeplaner - herunder hotelkæden Hard Rock Hotel - har Berlin udarbejdet mere restriktive byggeregler for området.

Det indebærer blandt andet, at højden på nye bygninger skal begrænses, og 30 procent af lejlighederne skal være sociale boliger, skriver AFP.

Der har ikke været en overordnet plan for Checkpoint Charlie siden Murens fald.

Det forsøgte bystyret at råde bod på i slutningen af sidste år. De "amerikanske grænsevagter", som krævede penge for at tage billeder foran et lille vagtskur, blev blandt andet bandlyst.

Men der var også større planer i støbeskeen for området omkring det gamle Checkpoint Charlie. Historien om Muren og den kolde krig skulle tilbage i centrum, sagde chef for Berlinmursstiftelsen Axel Klausmeier i november.

3,2 hektar skal udlægges til koldkrigsmuseum og en åben, femkantet plads, hvor man kan lære om den kolde krig og dens konsekvenser, sagde han.

Der var også planlagt lejligheder og forretninger som en del af byggeriet