Myndighed advarer luftfartsselskaber om angreb i Syrien

Det skyldes risikoen for et muligt luftangreb mod Syrien inden for de kommende 72 timer.

Eurocontrol, der er den europæiske organisation for luftfartens sikkerhed, advarer luftfartsselskaber om at udvise særlig forsigtighed under flyvninger over den østlige del af Middelhavet.

Eurocontrol oplyser, at der kan blive lanceret et missilangreb i perioden, og at det kan forstyrre flyenes navigationssystemer.

USA's præsident, Donald Trump, og en række allierede har diskuteret et muligt angreb mod Syrien, efter at styret angiveligt stod bag et kemisk angreb i byen Douma i weekenden.

Donald Trump aflyste tirsdag en rejse til Latinamerika senere på ugen for at forberede en reaktion på angrebet. Det oplyser Det Hvide Hus tirsdag amerikansk tid.

I advarslen fra Eurocontrol fremgår det ikke, hvem der ventes at stå bag det omtalte angreb i Syrien.

- På grund af et muligt luftangreb i Syrien med et luft-til-jord-missil eller et krydsermissil i løbet af de næste 72 timer og risikoen for midlertidige forstyrrelser af radionavigationsudstyr kræves der ekstra forsigtighed i planlægning af flyvninger over det østlige Middelhav/Nicosia/FIR-område, skriver Eurocontrol.

Myndigheder i flere lande har tidligere udsendt advarsler om flyvninger over syrisk luftrum. Derfor undgår de fleste luftfartsselskaber at flyve over Syrien.

De eneste kommercielle fly, der natten til onsdag fløj i det syriske luftrum, var fra Syrian Air og det libanesiske Middle East Airlines.

Det viser oplysninger for websiden Flightradar24.

Nicosia, som Eurocontrols advarsel omtaler, dækker området over og omkring Cypern.

Luftfartsmyndigheder har skærpet sikkerheden ved flyvninger over konfliktzoner, siden et fly fra Malaysia Airlines blev skudt ned over Ukraine i 2014. Her blev 298 mennesker dræbt.