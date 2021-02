Myanmars væltede leder skal i retten to uger efter kup

Myanmars væltede leder, 75-årige Aung San Suu Kyi, skal i retten tirsdag og onsdag - godt to uger efter at hun blev afsat og anholdt ved et militærkup.

Det oplyser Suu Kyis advokat, Khin Maung Zaw.

Suu Kyi er ikke blevet set offentligt siden militærkuppet 1. februar.