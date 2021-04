Myanmars topdiplomat i London er låst ude af ambassade

Imens fortæller kilder, at det er den myanmarske viceambassadør, der har låst ambassadør Kyaw Zwar Minn ude og taget kontrol over ambassaden på vegne af Myanmars militær.

Hændelsen sker i kølvandet på, at Kyaw Zwar Minn har lagt afstand til Myanmars militær, der tog magten i det sydøstasiatiske land ved et kup 1. februar.

Siden har militæret slået hårdt ned på prodemokratiske demonstranter i landet.

Ambassadør Kyaw Zwar Minn har i løbet af de seneste uger udtrykt uenighed i militærets ageren og opfordret til løsladelse af den tilbageholdte civile leder Aung San Suu Kyi.

- Jeg er blevet låst ude, siger Kyaw Zwar Minn til nyhedsbureauet Reuters uden for ambassaden i det centrale London.

- Det er en slags kup - midt i London. I kan se, at de har besat min bygning, siger han videre og tilføjer, at han er i kontakt med det britiske udenrigsministerium om situationen.

Fire diplomatiske kilder med kendskab til sagen fortæller, at viceambassadør Chit Win har taget over som charge d'affaires, og at han og militærattachéen har låst ambassadøren ude af bygningen.