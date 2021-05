Myanmars styre stempler civil skyggeregering som terrorister

Terrorstempling betyder, at militærstyret kan slå hårdere ned på oppositionen og på enhver, der taler med dem.

Militærstyret i Myanmar har besluttet, at den nationale samlingsregering (NUG), som modstandere af militærets kup har dannet, skal kategoriseres som en terrororganisation.

NUG er dannet af blandt andet politikere fra den afsatte regeringschef Aung San Suu Kyis parti, NLD. Flere ledere af den protestbevægelse, der har rejst sig mod militærets magtovertagelse, er også en del af den civile skyggeregering.

Men militærstyret mener, at medlemmer af NUG opfordrer folk til at begå terrorhandlinger. Det fremgår af en meddelelse, der blev læst op på statsligt tv lørdag aften.

Det kommer, efter at NUG onsdag meddelte, at den har dannet en såkaldt "folkelig forsvarsstyrke", der skal beskytte civile mod overgreb fra militærets side.

Tidligere har militærstyret erklæret, at samlingsregeringen - og andre sammenslutninger af afsatte politikere - var "ulovlige grupper".

At de nu er stemplet som "terrorister" betyder, at enhver, der taler med dem - herunder journalister - kan risikere at blive sigtet efter Myanmars terrorbekæmpelseslove, skriver nyhedsbureauet AFP.

Militæret har slået hårdt ned på de demonstranter, der er gået på gaden for at vise deres modstand mod, at den civile regering er afsat og Suu Kyi er sendt tilbage i husarrest.

Ifølge støtteorganisationen for politiske fanger, AAPP, er 780 mennesker blevet dræbt, siden militæret tog magten 1. februar.

Alligevel var mange mennesker igen på gaden i weekenden for at vise deres modstand mod militærkuppet.

Ud over de mange dræbte er 4899 blevet anholdt, siden militæret tog magten, skriver AAPP på Twitter. Af dem er langt de fleste, nemlig 3826, stadig tilbageholdt eller er blevet dømt.

Der er udsendt arrestordre på 1540 andre, der har undgået anholdelse, skriver organisationen.