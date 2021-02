Myanmars politi dræber tre i konfrontation med demonstranter

Redningsarbejderen, Pyae Zaw Hein, fortæller, at de tre mænd blev dræbt af "runder af skarpe skud", mens de sårede blev ramt af gummikugler.

- Der kan meget vel være flere døde, for der bliver ved med at komme sårede ind, siger han til AFP.

Også det lokale medie Dawei Watch skriver, at tre personer er blevet dræbt.

Politikeren Kyaw Min Htike fortæller til nyhedsbureauet Reuters, at politiet åbnede ild i Dawei i den sydøstlige del af landet og ramte flere personer.

Til Dawei Watch oplyser hospitalsmyndigheder ifølge Reuters, at en mand er død af et skud i højre side af overkroppen.

Det har ikke været muligt for Reuters at få en kommentar fra politiet eller talsmanden for det ledende militærråd.

Myanmar har i flere uger været ramt af masseprotester, efter at militæret tog magten fra de facto-leder Aung San Suu Kyi og præsident Win Myint ved et kup 1. februar.

Kuppet, der satte en brat stopper for Myanmars fremskridt mod demokrati efter næsten 50 års militærstyre, har fået hundredtusinder af mennesker på gaden over hele landet for at demonstrere.

Sikkerhedsstyrkerne har slået hårdt ned på demonstranterne. Med søndagens dødsfald har seks mennesker mistet livet under protesterne, mens adskillige er blevet anholdt.

Demonstranterne kræver, at Aung San Suu Kyi bliver løsladt og civilregeringen genindsættes.

Billeder fra Myanmars største by, Yangon, søndag viser, hvordan adskillige mennesker - flere stærkt blødende - bliver hjulpet væk fra protesterne.

Det står ikke klart, hvordan demonstranterne er kommet til skade, men flere medier rapporterer om skud.

Mediet Myanmar Now skriver, at flere mennesker er blevet "skudt ned", men uddyber ikke nærmere.

Ifølge vidner har politiet kastet med chokgranater og brugt tåregas for at sprede menneskemængden.

Juntaleder general Min Aung Hlaing siger, at myndighederne har anvendt minimal magt til at håndtere protesterne.

Ikke desto mindre er fem demonstranter døde i løbet af de seneste ugers uro, mens en politimand ifølge hæren har mistet livet.