Myanmars militærleder deltager i asiatisk topmøde

Lederen af Myanmars militærjunta er lørdag ankommet til den indonesiske hovedstad, Jakarta, for at deltage i et sydøstasiatisk topmøde.

Det viser en video fra lufthavnen fra Indonesiens regering.

Det er den første tur til udlandet for lederen, der hedder Min Aung Hlaing, siden han stod i spidsen for et militærkup i Myanmar.