Myanmars militær trækker stikket til trådløs kommunikation

Det qatarske teleselskab Ooredoo, der blandt andet opererer i Myanmar, oplyser, at alle teleselskaber i landet er blevet beordret til at lukke for trådløs kommunikation i landet.

Indgrebet er militærets seneste forsøg på at komme utallige demonstrationer til lives, efter at det kuppede sig til magten den 1. februar. Mindst 535 mennesker har siden mistet livet under daglige demonstrationer.

Meget få mennesker har adgang til andet end mobildata i Myanmar, og for dem bliver det nu sværere at kommunikere indbyrdes samt at få adgang til nyhedsmedier.

En række FN-medlemslande skrev torsdag under på en fælles udtalelse forfattet af Litauen, Grækenland og Frankrig.

Landene fordømmer på det kraftigste militærets "chikane, tilfældige anholdelser og tilbageholdelser af civile såvel som menneskerettighedsforkæmpere".

- Vi er rystede over den stigende vold i Myanmar og drabene på demonstranter, står der i udtalelsen, som blandt andet Danmark også har skrevet under på.

Myanmars 75-årige politiske frontfigur, Aung San Suu Kyi, har været i politiets varetægt de seneste to måneder, efter at hun blev anklaget blandt andet for at have importeret seks walkie-talkier og for at modtage bestikkelse.

Torsdag blev hun på et retsmøde anklaget for at dele statslige hemmeligheder med andre.

- Disse beskyldninger er den mest latterlige joke, skrev en anden af Suu Kyis advokater, Khin Maung Zaw, tidligere i en meddelelse på sociale medier.

Militærstyret har som begrundelse for magtovertagelsen henvist til valgsvindel ved valget i november, hvor Suu Kyis parti vandt. Beskyldningerne er blevet afvist af valgkommissionen.

Aung San Suu Kyi modtog i 1990 Nobels fredspris for sit arbejde med at indføre demokrati i Myanmar.