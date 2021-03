Myanmars militær lukker uafhængige medier

Alle fem selskaber, der nu har mistet retten til at bringe nyheder, har dækket de seneste ugers protester mod militæret. Det drejer sig om Mizzima, Myanmar Now, 7-Day, Khit Thit Media og Democratic Voice of Burma (DVB).

Demonstrationerne mod militærets magtovertagelse fortsætter mandag, hvor tre mennesker er blevet dræbt og mindst fem andre såret i to byer.

To af ofrene døde, efter at de blev ramt af skud i hovedet, oplyser øjenvidner i byen Myitkyina. På sociale medier er der delt fotos, der viser de to mænd ligge på gaden.

Det var ikke umiddelbart klart, hvem der skød. Men både politiet og militæret var til stede ved demonstrationen i byen. Øjenvidner fortæller, at sikkerhedsstyrkerne affyrede tåregas og lydgranater.

I en anden by, Phyar Pon, blev mindst én dræbt og to såret.

Politi og soldater har dræbt over 50 mennesker i et forsøg på at stoppe de store demonstrationer, der har præget Myanmar siden 1. februar, hvor militæret afsatte den folkevalgte regering.

Flere steder i landet har folk nedlagt arbejdet i protest mod militærkuppet.

I Myanmars største by, Yangon, er butikker, banker og fabrikker lukket.

Sikkerhedsstyrker er indsat på hospitaler og universiteter, meddeler statslige medier.

Det har fået den internationale organisation Physicians for Human Rights (PHR) til at protestere.

- Den udbredte belejring af hospitaler kommer efter adskillige dage med mange civile sårede og døde. Det kan tolkes som er direkte forsøg på at forhindre civiles adgang til behandling, hedder det fra PHR.

Organisationen beskylder også militæret for på vilkårlig vis at anholde, skyde og tæske civile.

Militæret afsatte 1. februar Myanmars civile regeringsleder, Aung San Suu Kyi, og hendes regering. Siden har landet været præget af protester.