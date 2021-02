Myanmars militær løslader 23.000 indsatte

Løsladelsen kommer som følge af, at landet "etablerer et nyt demokratisk styre med fred, udvikling og disciplin for at gøre de indsatte til anstændige borgere og for at skabe et humanitært grundlag", hedder det i udtalelsen.

Kort efter udtalelsen oplyser Facebook, at det vil begrænse indhold fra profiler fra Myanmars militær. Det skyldes, at militæret "forsætter med at sprede misinformation".

Den ekstremistiske buddhistmunk Wirathu, der er kendt for sin barske retorik mod muslimer, og Hla Saw, der er et højtstående medlem af det USDP-støttede militærparti, er blandt de løsladte, rapporterer Myanmar Now.

Løsladelsen af fangerne kommer efter dagevis med store demonstrationer mod militæret, der har afsat Aung San Suu Kyis regering.

Demonstrationerne har været fredelige, men i de seneste dage har sikkerhedsstyrker brugt vandkanoner, tåregas og gummikugler mod demonstranterne.

Der har også været enkelte meldinger om, at der er blevet skudt med skarpt.

Torsdag var der meldinger om flere anholdelser. Parlamentets næstformand og nogle af Suu Kyis rådgivere er blandt de tilbageholdte, oplyser det afsatte regeringsparti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD).

Over 200 mennesker er tilbageholdt, meddeler Hjælpeorganisationen for Politiske Fanger, AAPP.

Fra en lang række vestlige lande har fordømmelserne regnet ned over Myanmars militær, efter at generalerne tog magten 1. februar.

USA har meddelt, at nye sanktioner betyder, at generalernes adgang til værdier for omkring én milliard dollar i USA er indefrosset.

Det er også ventet, at EU vil indføre sanktioner.