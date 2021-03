Myanmars militær har dræbt over 300 personer siden kup

Tidligere denne uge oplyste aktivistgruppen Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), at mindst 275 personer var blevet dræbt af sikkerhedsstyrker.

Gruppen har torsdag opjusteret tallet til 320.

90 procent af ofrene er blevet dræbt af skud, og en fjerdedel af dem er blevet dræbt af skud i hovedet, siger AAPP.

Langt flest mænd er blevet dræbt, mens omkring hver tredje var under 24 år.

Det yngste offer for urolighederne var den syvårige Khin Myo Chit, der blev dræbt af skud tirsdag i den anden største by i Myanmar, Mandalay.

Det ældste offer var 78-årig Win Kyi, der var blandt 50 dræbte den 14. marts, der var den mest blodige dag siden militærkuppet.

En talsmand fra militæret siger imidlertid, at 164 demonstranter og ni medlemmer af sikkerhedsstyrkerne er blevet dræbt fra 1. februar og frem til tirsdag denne uge. Den information har Reuters ikke kunnet få bekræftet.

Myanmars militær væltede 1. februar landets demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi, og har siden slået hårdt ned på demonstranter, som har protesteret mod militærstyret.

Onsdag frigav Myanmar flere end 600 personer, som blev tilbageholdt under protesterne mod militærstyret.

Nyheden om løsladelsen af de mange tilbageholdte kom, samme dag som Aung San Suu Kyi skulle have været for retten. Retsmødet blev dog aflyst og udskudt til 1. april.

Hun er blandt andet anklaget for ulovlig import af seks walkie-talkier og overtrædelse af coronaregler.

Den 75-årige modtager af Nobels fredspris bliver også beskyldt for at have taget imod bestikkelse.

Militærstyret anklager ifølge BBC blandt andet Suu Kyi for at have taget imod 600.000 dollar svarende til omkring 3,7 millioner kroner i ulovlige betalinger. Derudover skal hun have modtaget 11 kilo guld.

Den seneste tilføjelse til korruptionsanklagerne kan ifølge Reuters betyde en væsentligt hårdere straf til Suu Kyi, hvis hun bliver dømt.