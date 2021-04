Myanmars militær anholder model og jagter over 100 kendte

Til fælles har de, at de har protesteret mod militæret den seneste tid. For godt to måneder siden - 1. februar - tog militæret magten ved et kup.

Her blev Myanmars de facto-leder Aung San Suu Kyi væltet.

24-årige Paing Takhon, der er kendt i både Myanmar og nabolandet Thailand, blev anholdt tidligt torsdag morgen i Myanmars største by, Yangon.

Ifølge hans søster kom "omkring 50 soldater med otte militærvogne" og anholdt ham i deres mors hjem. Det skriver hun på Facebook.

- Han er syg, så de anholdt ham stille og roligt uden vold. Vi ved ikke, hvor de har taget ham med hen, skriver søsteren Thi Thi Lwin.

Paing Takhon har i nylige opslag på Facebook og Instagram, hvor han har over en million følgere, skrevet, at han har haft det dårligt.

- Jeg har ikke haft det godt i mange dage. Jeg plejede altid at bede til Buddha om godt helbred og fred i Myanmar snarest muligt, skriver han.

De kendte personer, som Myanmars militær eftersøger, er anklaget for at være politiske afvigere. Det kan give op til tre års fængsel i Myanmar.

Myanmar hed tidligere Burma, men har haft sit nuværende navn siden 1989. Der bor omkring 55 millioner mennesker i landet.