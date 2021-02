Myanmars militær anholder Aung San Suu Kyi som led i kup

Det sker under et militærkup mod Myanmars demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi.

Myanmars militær meddeler via tv, at det har taget kontrol over landet, skriver nyhedsbureauet AP natten til mandag dansk tid.

Hun blev inden militærets udmelding tidligt mandag morgen lokal tid anholdt af hæren. Det samme gjorde flere andre politiske topfigurer, heriblandt landets præsident.

Kort efter beskrev flere internationale medier, at der var militær i gaderne i Myanmars største byer samt udfald på internettet, telefonlinjer og tekniske problemer på landets stats-tv.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters oplyser hæren, at anholdelserne er sket som et modsvar på valgsvindel, som hæren påstår, at der er foregået i november sidste år.

Militæret har også erklæret undtagelsestilstand i et år. Militærets leder, Min Aung Hlaing, har ifølge hæren selv nu fået overdraget magten i landet.

Aung San Suu Kyi og de politiske topfolk blev pågrebet i de tidlige morgentimer mandag lokal tid, siger talsmand for regeringspartiet, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), Myo Nyunt.

- Jeg vil gerne sige til vores folk, at de ikke må reagere ubetænksomt, og jeg vil bede dem handle i overensstemmelse med loven, siger han ifølge Reuters.

Han tilføjer, at han også forventer at blive anholdt.

Militæret har blandt andet overtaget rådhuset i Myanmars største by, Yangon, fortæller en journalist fra nyhedsbureauet AFP.

Fem militære køretøjer står parkeret inde i bygningen, og soldater afviser folk på vej på arbejde på rådhuset.

Foreløbigt har blandt andet USA og Australien fordømt militærets handlinger i Myanmar.

Der har de seneste dage været øgede spændinger mellem regeringen og landets militær.

Myanmars militær, der i årtier har siddet på magten i det sydøstasiatiske land, ville i sidste uge ikke udelukke et muligt kup.

Militæret bestrider resultatet af sidste års valg.

Her vandt Aung San Suu Kyis parti, NLD, en jordskredssejr.

Men militæret hævder, at der har været udbredt valgsvindel. Det afviser landets valgkommission dog.

Suu Kyi har tidligere siddet i husarrest i samlet set 15 år under det tidligere militærstyre.

Hun blev løsladt i 2010 og halvandet år senere valgt til landets parlament.

I 2015 vandt NLD med Suu Kyi i spidsen valget med mere end 80 procent af stemmerne. Hendes regering tiltrådte i 2016.

På grund af en bestemmelse i forfatningen, som militæret fik indskrevet for at forhindre, at Suu Kyi kunne blive præsident, har hun ikke denne titel. Men hun sidder i et nyoprettet embede, der omtrent svarer til premierminister.